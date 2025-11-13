Sicilia

Giuseppe Pullara riconfermato vice presidente nazionale di Conflavoro

La decisione è arrivata in occasione della XV assemblea nazionale dell’associazione, a Roma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il favarese Giuseppe Pullara è stato riconfermato vice presidente nazionale di Conflavoro con l’importante aggiunta della delega di vicario.

La decisione è arrivata in occasione della XV assemblea nazionale dell’associazione, a Roma, alla presenza di numerose autorità istituzionali, imprenditori, dirigenti territoriali e rappresentanti delle sedi locali, riuniti per tracciare le linee guida del futuro dell’associazione.

Nel suo discorso, Pullara, che è anche segretario regionale della Sicilia, ha voluto esprimere profonda gratitudine al presidente nazionale Roberto Capobianco, sottolineando il valore umano e sociale che anima l’associazione: “Voglio ringraziare il presidente Capobianco per quello che ogni giorno fa per la nostra associazione. Oggi non celebriamo una semplice assemblea ma un’equazione umana che unisce sogni, lavoro e dignità.” 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Buche e guard rail “deboli”, chiesti oltre 37mila euro al Libero consorzio
di Gioacchino Schicchi

Gruppi di continuità fuori uso, attivato piano di emergenza al San Giovanni di Dio
Catania

In cantina con droga e un fucile a canne mozze, arrestato un sedicenne a Catania
Catania

Si intrufola in un B&b e porta via preziosi per oltre 30mila euro: denunciato
Sicilia

Giuseppe Pullara riconfermato vice presidente nazionale di Conflavoro
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, 25 rinvii a giudizio 