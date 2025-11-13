Giuseppe Pullara riconfermato vice presidente nazionale di Conflavoro

Il favarese Giuseppe Pullara è stato riconfermato vice presidente nazionale di Conflavoro con l’importante aggiunta della delega di vicario.

La decisione è arrivata in occasione della XV assemblea nazionale dell’associazione, a Roma, alla presenza di numerose autorità istituzionali, imprenditori, dirigenti territoriali e rappresentanti delle sedi locali, riuniti per tracciare le linee guida del futuro dell’associazione.

Nel suo discorso, Pullara, che è anche segretario regionale della Sicilia, ha voluto esprimere profonda gratitudine al presidente nazionale Roberto Capobianco, sottolineando il valore umano e sociale che anima l’associazione: “Voglio ringraziare il presidente Capobianco per quello che ogni giorno fa per la nostra associazione. Oggi non celebriamo una semplice assemblea ma un’equazione umana che unisce sogni, lavoro e dignità.”