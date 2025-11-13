Agrigento
Caldaia in fiamme in un’abitazione, paura in via Dante (VIDEO)
Momenti di panico nel primo pomeriggio per un incendio divampato all’esterno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Dante
Momenti di panico nel primo pomeriggio per un incendio divampato all’esterno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Dante, nel centro di Agrigento. A innescare le fiamme, secondo una prima ricostruzione, lo scoppio di una caldaia che si trovava nel terrazzo.
I proprietari dell’abitazione non erano in casa al momento delle fiamme. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco, i carabinieri e anche il personale sanitario. Non si registrano feriti né particolari danni al palazzo. Due anziani sono stati fatti evacuare precauzionalmente.
