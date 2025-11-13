Agrigento

Caldaia in fiamme in un’abitazione, paura in via Dante (VIDEO)

Momenti di panico nel primo pomeriggio per un incendio divampato all’esterno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Dante

Pubblicato 3 minuti fa
Da Gabriele Terranova e Sandro Catanese

Momenti di panico nel primo pomeriggio per un incendio divampato all’esterno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Dante, nel centro di Agrigento. A innescare le fiamme, secondo una prima ricostruzione, lo scoppio di una caldaia che si trovava nel terrazzo.

I proprietari dell’abitazione non erano in casa al momento delle fiamme. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco, i carabinieri e anche il personale sanitario. Non si registrano feriti né particolari danni al palazzo. Due anziani sono stati fatti evacuare precauzionalmente.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gabriele Terranova e Sandro Catanese

Caldaia in fiamme in un’abitazione, paura in via Dante (VIDEO)
Palermo

Lite e sparatoria a Ballarò tra parenti, tre arresti a Palermo
Caltanissetta

Rifiuti abbandonati lungo le strade, le operazioni di rimozione di Anas
Top News Italpress

Madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola nel Triestino
Agrigento

Buche e guard rail “deboli”, chiesti oltre 37mila euro al Libero consorzio
di Gioacchino Schicchi

Gruppi di continuità fuori uso, attivato piano di emergenza al San Giovanni di Dio