Adozione minori, al via corso propedeutico presso il consultorio familiare di Agrigento

Prende il via questo pomeriggio, dalle ore 15.00, ad Agrigento, presso la sede del Consultorio familiare del viale della Vittoria, una nuova edizione del corso di sensibilizzazione e orientamento per le coppie aspiranti all’adozione. Indetto dall’Unità Operativa Complessa Consultori familiari, diretta da Domenico Costa, e condotto da Olga Milano, responsabile CVCF e adozioni, il corso si svolgerà nelle giornate del 10,11 e 12 settembre 2024 ed è propedeutico al percorso di valutazione delle competenze genitoriali, relative all’adozione, richieste dal Tribunale per i minorenni. L’iniziativa è completamente gratuita ed è rivolta a tutte le coppie, residenti e non nel territorio provinciale, che si stanno orientando rispetto alla scelta adottiva o che intendono o hanno già presentato istanza di adozione. Per ogni informazione è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 0922407380 oppure 407382.