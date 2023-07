Aeroporto Agrigento, l’appello di Pisano ai parlamentari regionali e nazionali

“Uniamoci nella battaglia per l’aeroporto ad Agrigento“, questo l’accorato appello dell’on. Calogero Pisano, in un video registrato dallo scalo di Punta Raisi, rivolto ai parlamentari regionali e nazionali agrigentini.

“La realizzazione di uno scalo aeroportuale oggi è possibile e necessario – continua Pisano – la Sicilia è invasa dai turisti e gli aeroporti siciliani non riescono a far fronte al grande flusso, con inevitabili notevoli disagi per i passeggeri.Oggi ci sono tutte le condizioni per raggiungere un obiettivo di portata storica e di vitale importanza per il nostro territorio.

Occorre andare oltre ogni steccato politico ed impegnarci per realizzare questo sogno, i cittadini ce ne sarebbero eternamente grati e sarebbe la vittoria di tutti”.