Aeroporto di Agrigento, Cartello sociale incontra il commissario del Libero Consorzio 

Proficuo e costruttivo l’incontro con il commissario della ex provincia dottor Giovanni Bologna che si è svolto nell’aula consiliare Luigi Giglia. L’incontro voluto dal Cartello Sociale rappresentato da Don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Gero acquisto e Paolo Ottaviano è stato sollecitato per conoscere lo stato dell’ arte dello studio economico finanziario per la realizzazione di uno scalo aeroportuale a servizio della provincia di Agrigento e della fascia centro meridionale della Sicilia.

Il Cartello Sociale esprime soddisfazione per gli impegni assunti dal commissario Bologna e per la chiarezza della discussione che si è sviluppata sulla scorta del percorso tracciato dal Commissario. In questo senso, il dottore Bologna si è impegnato a compiere il primo passo per chiedere la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento per il quale sono state trovate le risorse. Questo passo è fondamentale ha ribadito il dottor Bologna per non dare alibi a qualcuno che possa utilizzare l’eventuale inadempienza per bloccare l’iter. Nel corso del confronto, che ha coinvolto diverse parti sociali, è stato apprezzato il lavoro che sta facendo il Cartello sociale con il Comitato civico Pro aeroporto a sostegno dell’obiettivo di dotare questa provincia di uno strumento di sviluppo vista la grande arretratezza infrastrutturale autostradale e ferroviaria e quindi viene esortato il Cartello a continuare il proprio lavoro nell’esercitare un controllo sociale rispetto a chi ha il dovere di curare gli adempimenti successivi per la realizzazione del progetto.

Per questo, come sottolineato dal Commissario, occorre appoggiarsi ad un ente esterno per aggiornare il progetto già esistente che ha avuto l’approvazione di tutti gli enti, Enac compreso, e quindi avendo messo a disposizione le risorse economiche necessarie si provvederà poi a depositare il progetto esecutivo Tecnico Economico nei tempi previsti dalla normativa. Grazie all’ impostazione data dal Commissario Bologna si può dire che si esce dal limbo delle pure suggestioni e ci si avvia su un terreno concreto che prevede precisi passaggi per ovviare alle obiezioni fin qui raccolte e per andare spediti verso il raggiungimento di un traguardo tanto desiderato ed ambito dalla popolazione agrigentina fiduciosi che una volta tanto il Governo regionale risponda positivamente alle sollecitazioni del territorio agrigentino.