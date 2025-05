L’annuncio dell’arcivescovo Damiano: “Il Giovaninfesta 2026 a Canicattì”

Sarà la comunità di Canicattì ad ospitare la prossima edizione del Giovaninfesta l’1 maggio 2026. Lo ha annunciato l’arcivescovo Alessandro Damiano, giunto a Lampedusa dove si è conclusa la quarantesima edizione che ha visto la partecipazione di oltre mille ragazzi provenienti da tutte le parrocchie della provincia di Agrigento. A raccogliere il testimone di Lampedusa è stato l’assessore Diego Ficarra.

Così, invece, il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo: “In questo giorno di festa per la nostra città, accogliamo con gioia la notizia che l’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ha appena annunciato a Lampedusa che il prossimo GiovanInfesta si svolgerà a Canicattì. Dopo Lampedusa, luogo simbolo di questo tempo della Storia, Canicattì, la città del beato Rosario Livatino e del giudice Saetta: un impegno per la società di oggi a vivere nel pieno senso della Giustizia. Dopo il 2001, quando già si svolge felicemente questo grande raduno, attendiamo con gioia i giovani agrigentini nella città che ha dato i natali anche al venerabile Padre Gioachino La Lomia. L’Amministrazione comunale è stata presente a Lampedusa con l’assessore Diego Ficarra per prenderne il testimone. Ringraziamo l’arcivescovo Damiano per questa scelta che ci onora.”