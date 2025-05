“Sulla via di Damasco”, su Rai3 i viaggi dei Papi nell’Agrigentino 

Domani alle 7.30 su Rai 3 nuovo appuntamento con Sulla Via di Damasco, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura. Si parlerà dei papi della svolta e del cambiamento: da Paolo VI a Francesco, una storia di fede, di amore e di coraggio. Eva Crosetta guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le vite e le opere di alcuni dei papi che hanno segnato profondamente la storia della Chiesa e del mondo.

Ospite in studio, don Walter Insero, teologo e volto amato dal pubblico per la sua capacità di spiegare i concetti più complessi della fede con parole semplici. Il programma si articolerà in un itinerario con voci e filmati storici dei papi del Vaticano II, che hanno guidato e accompagnato i cambiamenti del mondo mantenendo salda la loro missione di guida e di speranza. Immagini e parole che hanno fatto storia, come il discorso ad Agrigento di Giovanni Paolo II, in cui ha denunciato la mafia e ha invitato a un impegno per la giustizia e la pace. Come pure, il discorso di commiato di Benedetto XVI che segnò la fine del suo pontificato e l’inizio del suo “ritiro” a Castel Gandolfo. Oppure il discorso a Lampedusa di papa Francesco, in cui ha parlato della “cultura dell’accoglienza” e ha denunciato la “globalizzazione dell’indifferenza” verso i più vulnerabili.