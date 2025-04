“Aggredisce e minaccia l’ex compagna”, arrestato 42enne 

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale arrivando a insultare, minacciare e aggredire fisicamente l’ormai ex compagna. Vessazioni che sarebbero andate avanti da almeno cinque anni ma, nell’ultimo episodio in ordine di tempo, è stato tempestivo l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno così arrestato un 42enne di Agrigento per i reati di maltrattamenti, lesioni e minacce.

A firmare il provvedimento è stato il gip in accoglimento della richiesta della procura di Agrigento. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari con obbligo di braccialetto.