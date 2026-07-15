Agrigento

Aggredisce la madre mentre si trova ai domiciliari, arrestato 50enne 

È successo ad Agrigento dove un cinquantenne disoccupato del posto è stato arrestato e portare in carcere

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Aggredisce la madre tra le mura domestiche nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. È successo ad Agrigento dove un cinquantenne disoccupato del posto è stato arrestato e portare in carcere. Il giudice di Sorveglianza ha aggravato la misura disponendo nei confronti dell’indagato la custodia cautelare.

Ad evitare il peggio sono stati i carabinieri della locale Compagnia intervenuti in seguito ad una segnalazione. L’uomo, per motivi non del tutto chiari, si sarebbe scagliato contro la madre ottantenne ma i maltrattamenti sarebbero stati continui nel tempo. Dopo le formalità di rito il cinquantenne è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. 

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