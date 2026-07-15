Agrigento

E’ morta Viarella Marchese Ragona

L’ultimo saluto sarà dato oggi con la celebrazione dei funerali in programma alle 16.30 nella chiesa del Villaggio Peruzzo

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Agrigento piange la scomparsa di Viarella Marchese Ragona, moglie dell’imprenditore turistico Stefano D’Alessandro, proprietario dell’Hotel Villa Athena, una delle strutture ricettive più prestigiose del territorio. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città, suscitando profonda commozione tra amici, conoscenti e quanti hanno avuto modo di apprezzare la famiglia D’Alessandro, da anni protagonista nel settore dell’accoglienza e del turismo agrigentino.

L’ultimo saluto a Viarella Marchese Ragona sarà dato oggi con la celebrazione dei funerali in programma alle 16.30 nella chiesa del Villaggio Peruzzo, dove familiari, amici e cittadini si riuniranno per renderle omaggio.In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti a Stefano D’Alessandro e ai suoi familiari.

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