La morte dell’ingegnere Giuseppe Lumera, due indagati per omicidio stradale 

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati – per l’ipotesi di omicidio stradale – due delle persone coinvolte nel tragico incidente costato la vita all’ingegnere Giuseppe Lumera, 81 anni, deceduto lo scorso 10 luglio in un terribile schianto avvenuto lungo la strada statale 410 tra Naro e Canicattì. Si tratta di un venticinquenne di Canicattì, attualmente ricoverato in prognosi riservata a Palermo, e un ventiseienne residente a Camastra. Il primo era alla guida di una Renault Kangaroo mentre il secondo conduceva un furgone Iveco. Si tratta di un atto dovuto per permettere agli indagati di esercitare il diritto alla difesa e nominare consulenti di parte.

Il pm Carola Bisanti ha disposto l’autopsia sulla salma del professionista. L’esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Alberto Alongi che dovrà riferire tempi e cause del decesso. I risultati serviranno a chiarire ulteriormente gli aspetti della vicenda. I familiari della vittima hanno nominato l’avvocato Angelo Farruggia mentre gli indagati, che sono anche persone offese, sono difese dagli avvocati Maria Laura Lo Presti e Francesco De Lorenzo. Al conferimento dell’incarico al medico legale erano presenti anche gli avvocati Manuela Raneri e Viviana Todaro.