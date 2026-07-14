Giudiziaria

Scazzottata tra donne in un bar a Porto Empedocle, 3 condanne 

La vicenda risale al 24 luglio 2021 quando in un bar di Porto Empedocle scoppiò una rissa tra le quattro donne

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Si chiude con tre condanne e un’assoluzione il processo a carico di quattro imputati coinvolti, a vario titolo, in una rissa avvenuto nell’estate del 2021 in un bar a Porto Empedocle. Ad affrontarsi, per motivi legati a “vecchie ruggini”, sono state due donne e le rispettive madri. Sul banco degli imputati c’era anche il marito di una delle ragazze accusato di rissa e lesioni personali.

Il giudice monocratico Rossella Ferraro ha condannato l’uomo ad un anno di reclusione mentre per una 32enne e la madre la pena inflitta è stata di otto mesi di reclusione. Assolta, invece, una sessantenne (genitore di un’altra altra donna coinvolta) perchè il fatto non costituisce reato. La vicenda risale al 24 luglio 2021 quando in un bar di Porto Empedocle scoppiò una rissa tra le quattro donne. Una delle ragazze riportò traumi giudicati guaribili in venticinque giorni. All’uomo veniva contestato anche il reato di lesioni. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano, Graziella Vella, Valentina Taibi e Maria Luisa Spoto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Scoperti 131 professori irregolari in istituto privato di Agrigento, maxi evasione per 435 mila euro  
Apertura

Droga, perquisizioni della polizia a Licata
Apertura

Sigaretta accesa causa incendio in una palazzina a Palma di Montechiaro 
Agrigento

Aggredisce la madre mentre si trova ai domiciliari, arrestato 50enne 
Apertura

La morte dell’ingegnere Giuseppe Lumera, due indagati per omicidio stradale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv