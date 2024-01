Agricoltori, continua la protesta: giovedì sarà sciopero alla rotonda Giunone

Prosegue la protesta degli agricoltori. Oltre 50 trattori della Valle del Belìce e dello Jato hanno raggiunto ieri Castelvetrano. La protesta è iniziata vicino al centro commerciale Belicittà, dove i mezzi agricoli sono rimasti esposti con striscioni e bandiere fino alle 22. Tra i mezzi anche un carrello con una bara da funerale con su scritto “La viticoltura è morta”. “Quello che abbiamo fatto a Castelvetrano è la prosecuzione di quello che sta succedendo in Sicilia e in tutta Italia – dice Pietro Musacchia, organizzatore della protesta – l’agricoltura è in ginocchio, la politica è assente”. Per giovedì 1 febbraio la protesta si svolgerà anche ad Agrigento, presso la rotonda giunone si raduneranno gli agricoltori e gli allevatori di Palma di Montechiaro, Licata, Naro, Camastra e Canicattì. L’iniziativa nasce dalla necessità di segnalare alle autorità lo stato di grave sofferenza del comparto, sottoposto alla pressione dei costi elevati di gestione e produzione, di Irpef e legge di bilancio 2024.