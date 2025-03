Agrigento 2025, Cucinotta: “Al lavoro con grande impegno e senza spreco di energie”

“Sono qui da un mese e non mi dica che lavoro lentamente, anzi sto lavorando con grande impegno e senza spreco di energie”. Cosi l’ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta da qualche mese alla guida della Fondazione Agrigento 2025 dopo le dimissioni di Giacomo Minio. “Adesso abbiamo una sede, abbiamo sistemato i locali presso l’ex Provincia e ringrazio il commissario straordinario del Libero Consorzio e il Presidente della Regione che ci continua a supportare“, continua la Cucinotta. “Cerchiamo con grande impegno di portare avanti questa grande opportunità che rappresenta un volano non solo per Agrigento ma per tutta la Sicilia”, ha concluso la presidente della Fondazione2025.

Intanto nella giornata di martedì 4 marzo si è svolto un tavolo di lavoro tra Fondazione Agrigento2025, il Comune di Lampedusa con in testa il sindaco Filippo Maninno e l’assessore Laura Casano e il Comune di Agrigento rappresentato dal sindaco Francesco Miccichè, oltre che del direttore della Fondazione Roberto Albergoni, e di Giuseppe Ferro e Giuseppe Viola consiglieri del Cda.

“Abbiamo ripreso i progetti e le iniziative inserite nel dossier di Capitale della Cultura 2025, e stiamo cercando, visto i tempi un pò stretti, di portare avanti le iniziative realizzabili. Stiamo lavorando inoltre al progetto di candidatura ai Beni Unesco dell’isola di Lampedusa”, ha dichiarato il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino.