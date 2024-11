Agrigento 2025, un tavolo tecnico con Caltanissetta per allargare l’offerta turistica 

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e gli assessori Giovanna Candura, Guido Delpopolo, Pierpaolo Olivo, Ermanno Pasqualino, Salvatore Petrantoni mercoledì 27 Novembre hanno incontrato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e l’amministratore del Distretto Turistico della Valle dei Templi (DMO) Fabrizio La Gaipa per offrire la loro disponibilità per pianificare attività e iniziative che possano coinvolgere le due città capoluogo di Provincia.

La sinergia, in particolare, è orientata a creare un tavolo tecnico per calendarizzare delle attività che possano essere messe in atto durante il 2025, anno in cui Agrigento è stata nominata Capitale Italiana della Cultura.

La Provincia, che con il suo ricco patrimonio storico e culturale sarà certamente capace di affascinare i turisti che arriveranno per visitarla, può arricchire la sua offerta turistica e di servizi estendendo il raggio di azione anche abbracciando il territori di Caltanissetta.

“Abbiamo voluto incontrare l’amministrazione di Agrigento per manifestare la nostra disponibilità e sottolineare come un progetto diffuso possa offrire un’ulteriore spinta per tutti i visitatori – ha commentato il sindaco Walter Tesauro -. I nostri operatori turistici, con le proprie strutture, possono garantire una maggiore disponibilità per i pernottamenti e offrire esperienze culinarie, culturali e sensoriali”.

E il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha affermato: “L’incontro col sindaco Tesauro e i suoi assessori si è rivelato costruttivo e proficuo. Lavorare insieme, sulla base di una sinergia e una visione comune, è fondamentale affinché le Province di Agrigento e Caltanissetta possano delineare una strategia condivisa che valorizzi ulteriormente il ricco patrimonio che possiedono.”

L’amministrazione di Agrigento si è resa a disposizione per organizzare un tavolo tecnico e valutare eventuali forme di collaborazione.

Si tratta di una preziosa comunione d’intenti, che favorirà l’economia di tutto il territorio del Centro – Sud della Sicilia, animando intense sinergie e collaborazioni commerciali che potrebbero consolidarsi come funzionali anche nel futuro. E’ un progetto che mira a infondere una cultura d’impresa che potenzi il turismo nella sua totalità valorizzando le eccellenze locali e garantendo al visitatore un’esperienza completa e soddisfacente.