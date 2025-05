Palma di Montechiaro, al via il restauro del Monte Calvario 

Al via i lavori di restaurazione del Monte Calvario, a Palma di Montechiaro, grazie ad un finanziamento di quasi cinque milioni di euro previsto per opere di rigenerazione urbana. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Stefano Castellino, insieme agli assessori, per la posa della prima pietra.

“L’esempio della rinascita di una città, il restauro dell’opera è il simbolo di tutto il percorso che Palma di Montechiaro sta portando avanti in questi anni – ha detto il primo cittadino – Era il 2021 quando siamo andati al Ministero dell’Interno per prestare il progetto e chiedere quasi 5 milioni di euro per il restauro. Sembrava un’impresa titanica che siamo riusciti ad ottenere con il Pnrr per la rigenerazione urbana. Stiamo lavorando con la Prefettura e i Beni culturali per portare a termine questo restauro.”