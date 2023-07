Agrigento abbraccia San Calogero, tutto pronto per l’ultima domenica di festa

Tutto pronto per la giornata conclusiva dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Tanti fedeli, nonostante le temperature da bollino arancione, non si sono persi l’uscita del Santo Nero dal santuario alle ore 13.

Tutto si è svolto secondo le procedure di sicurezza, rispetto la prima domenica quando i fedeli si sono opposti ad alcuni divieti imposti dalla Questura.

Il santuario è stato aperto già alle prime luci dell’alba e la messa è stata celebrata alle 7; poi dalle 9.30 si è svolta la 38esima Sagra del Grano, la processione offertoriale a base di prodotti della terra e lavori artigianali e corteo dei devoti portatori e fedeli seguiti da carretti siciliani, motoApe, muli e tammurinara; alle 11:30 la processione al Santuario con benedizione e consegna delle pergamene e la messa presieduta da vicario generale don Giuseppe Cumbo; alle 13 la processione diurna fino all’Addolorata; alle 19 la Santa Messa e alle 20 la preparazione del corteo per la processione serale; alle 23 i tradizionali giochi pirotecnici.