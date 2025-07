Quartiere ellenistico romano, via alla decima campagna di ricerca dell’Università di Bologna

E’ iniziata nei giorni scorsi la decima campagna di ricerche condotta dall’Università di Bologna (Campus di Ravenna) all’interno del Quartiere ellenistico romano. Lo scavo è condotto dalle funzionarie del Parco Archeologico e Paesaggistico “Valle dei templi” di Agrigento Maria Serena Rizzo e Maria Concetta Parello e dal professor Giuseppe Lepore dell’Università di Bologna.

Il progetto, nato nel 2016 grazie ad una convenzione tra le due istituzioni si è sviluppato dapprima nel terzo isolato del Quartiere e poi si è esteso nel vicino isolato quarto: qui si concentreranno le nuove indagini, a monte del quartiere termale già oggetto di scavi da parte del Parco.

Si tratta un settore molto promettente che non sembra contenere case di abitazione: è stato infatti messo in luce un ampio settore termale, organizzato su due terrazze con vasche, canali di adduzione delle acque e sistemi per riscaldarle, che si struttura nel IV secolo d.C. e viene utilizzato per un centinaio di anni, fino alla trasformazione in quartiere produttivo: qui venne infatti più tardi installata una fornace per cuocere vasi.

Una nuova trasformazione avviene nel VI secolo d.C., quando l’area viene convertita a cimitero, con tombe che si aggregano intorno ad un probabile luogo di culto cristiano. Proprio qui si concentreranno le ricerche del 2025, unitamente alla continuazione dello scavo della terrazza superiore dove, sulla base di quello che è dato vedere ad oggi, sono collocati due grandi edifici quadrangolari che sembrano essere strutture a carattere pubblico. Le indagini future potranno aiutare a comprendere la lunghissima storia di una città popolata dal VI secolo aC e fino al IX dC e sul perché è poi stata abbandonata.

Lo scavo si concluderà a metà mese: domani, 3 luglio, e il prossimo 10 luglio sarà possibile visitare le operazioni di scavo archeologico, di studio dei materiali e di restauro dei pavimenti a mosaico rinvenuti negli strati di crollo di una grande casa rinvenuta nell’isolato III. L’accesso è consentito dalle 8 alle 18 su prenotazione (mail a giuseppe.lepore4@unibo.it) dal tornello del quartiere ellenistico romano (di fronte al museo Griffo).