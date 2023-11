Agrigento, affidata direzione e collaudo messa in sicurezza versante Palazzo Crea

A pochi mesi dall’affidamento dei lavori alla ditta Civiesse sono stati affidati, dall’ufficio tecnico settore VI del Comune di Agrigento, i servizi di direzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo dei lavori di “Messa in sicurezza del versante a nord-ovest delle palazzine del Viale Vittoria denominate CREA” e del versante sottostante la via Picone sottoposto a rischio idrogeologico. Il Comune di Agrigento porterà così avanti il piano degli interventi volti al consolidamento del versante a rischio frana posto a nord del viale della Vittoria.

«Abbiamo da poco avviato i lavori di consolidamento in Via Favignana a Monserrato ed i lavori con la Protezione Civile regionale nel versante sovrastante la via Massimo Troisi, al Villaggio Mosè, rispettando i tempi che ci eravamo prefissati – afferma l’assessore Gerlando Principato – adesso ci accingiamo ad avviare i lavori di consolidamento nel versante urbanizzato di palazzo Crea, dallo spigolo est dell’edificio sino all’angolo estremo Nord-Ovest in corrispondenza della via Picone, necessario a restituire sicurezza e tranquillità e allontanare la paura nelle famiglie che vivono in una zona a rischio frana. Siamo lieti – conclude Principato – di essere riusciti a dare delle risposte concrete ed immediate per la risoluzione di un problema atteso da anni, siamo partiti da un’idea progettuale, finanziata dalla Regione Siciliana con fondi Po-Fesr2014/2020 e siamo arrivati ai lavori».

L’opera, dell’importo complessivo di 1.918.771,09 euro, coniugherà la messa in sicurezza con paratie, con un intervento di ingegneria naturalistica (è prevista la piantumazione di essenze arboree adeguate), nonché con la messa in opera di graticciate e fascinate per aumentare la stabilità anche superficiale del versante.