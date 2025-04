“Rubano portafoglio e spendono quasi 200 euro al tabacchino”, due denunce 

Avrebbero rubato un portafoglio lasciato all’interno di un’auto posteggiata per poi utilizzare la carta di credito spendendo quasi 200 euro in alcuni tabacchini. I poliziotti del commissariato Frontiera di Porto Empedocle hanno identificato e denunciato i due presunti responsabili. Si tratta di un uomo e una donna, di Agrigento, entrati in azione negli scorsi giorni.

Secondo quanto ricostruito, la coppi avrebbe rubato il borsello e utilizzato la carta di credito in ricevitorie. Ed è proprio grazie agli acquisti effettuati che gli agenti sono risaliti a loro denunciandoli a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento.