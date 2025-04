Truffa aggravata, assolti in appello ex primario ed ex manager

I giudici della Corte d’Appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado, hanno assolto l’ex primario del reparto di Chirurgia maxillo-facciale di Villa Sofia Matteo Tutino e Giacomo Sampieri, ex manager dell’azienda ospedaliera. In primo grado erano stati condannati per truffa aggravata Tutino a 7 anni di reclusione e Sampieri a 4 anni.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Massimo Motisi, Cinzia Calafiore e Vincenzo Lo Re. Secondo l’ipotesi investigativa dei carabinieri del Nas Tutino avrebbe utilizzato il reparto per eseguire interventi di chirurgia estetica spacciandoli per operazioni funzionali, quindi assicurando che la prestazione sanitaria fosse a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

I giudici hanno disposto per entrambi anche la revoca delle interdizioni dai pubblici uffici per cinque anni decisa in primo grado e i risarcimenti per migliaia di euro alle parti civili: l’assessorato regionale alla Sanità, l’ordine dei medici e l’azienda ospedaliera Villa Sofia.