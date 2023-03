Agrigento, affidati lavori per realizzare centro aggregativo giovanile a Villaseta

Continuano ad arrivare belle notizie per il quartiere di Villaseta. È infatti del 16 marzo la notizia dell’affidamento dei lavori alla ditta A.S.G. Group S.R.L. per i lavori di realizzazione del centro aggregativo giovanile nei locali comunali di Piazza Concordia.

L’intervento, per il quale è previsto un investimento totale di 400mila euro, prevede la realizzazione di un nuovo centro aggregativo nei locali comunali, precedentemente occupati dalla Polizia Locale e nei sottostanti locali che ospiteranno una biblioteca digitale, in cui verranno conservati e resi disponibili esclusivamente documenti in formato digitale, gestiti e catalogati elettronicamente ed il cui accesso potrà essere effettuato telematicamente.

Il centro aggregativo sarà un ulteriore luogo di incontro, di attività educative, formative, ricreative, didattiche e di socializzazione che offrirà ai fruitori servizi informativi e percorsi formativi e ricreativi volti a sostenerne il percorso di crescita. Previste nel rispetto dell’ambiente, numerose soluzioni derivanti dalla green technology, quali il ricorso a fonti di energia rinnovabili ed a sistemi attivi e passivi di contenimento dei consumi energetici, in attuazione delle linee programmatiche del PAESC del Comune di Agrigento.

«Siamo in linea con i tempi che come amministrazione ci eravamo prefissati per l’avvio dei lavori – commenta l’assessore Gerlando Principato -. La ditta aggiudicatrice ha presentato un’offerta con un ribasso del 6.50% per un importo lavori di 283.260,39 euro, da parte del Comune di Agrigento. Con questi nuovi interventi insieme a quelli di piazza Concordia, Villaseta ed i ragazzi del quartiere, avranno finalmente un centro aggregativo comunale nel quale avranno la possibilità di svolgere attività formative, educative e didattiche».