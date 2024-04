Agrigento, aggiudicata gara per i lavori di manutenzione straordinaria della SP n. 1 

Previsti nuovi interventi sulla Strada Provinciale n. 1 (tratti A Spinasanta-Villaseta, B e C dir. Fondacazzo-Borsellino-Viadotto Morandi). L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato la gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su questa importante via di comunicazione tra il centro cittadino e la periferia. La gara si è svolta integralmente in modalità telematica (ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. C del Decreto Legislativo n. 36/2023-Nuovo Codice dei Contratti), e vi hanno partecipato 352 imprese.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa IMPEREDIL SRL (avvalente)-APPALTO SEMPLICE (ausiliaria) con sede a Favara (AG), che ha offerto il ribasso del 37,483% per un importo contrattuale complessivo di 560.000,00 euro, compresi 16.800,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Questi lavori sono stati progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio e finanziati con fondi previsti dal DM del 9/5/2022 “Programma ottennale Legge 234/21” .