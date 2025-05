Joseph Zambito eletto presidente EBiRFoP Sicilia

Si è svolta oggi a Palermo l’Assemblea dei soci fondatori dell’Ente Bilaterale Regionale per la Formazione Professionale in Sicilia (EBiRFoP Sicilia), costituito formalmente il 14 aprile 2025 su iniziativa congiunta delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore. Durante i lavori assembleari è stata definita la governance dell’Ente, con l’elezione, all’unanimità, dei seguenti vertici:

Presidente regionale : Joseph Zambito, in rappresentanza delle associazioni datoriali

: Joseph Zambito, in rappresentanza delle associazioni datoriali Vicepresidente regionale: Ninni Panzica, della UIL Scuola Sicilia in rappresentanza delle organizzazioni sindacali

COS’È L’EBIRFOP SICILIA E DI COSA SI OCCUPA

L’Ente Bilaterale Regionale per la Formazione Professionale in Sicilia è un organismo paritetico nato per promuovere il dialogo sociale, la contrattazione territoriale, la qualificazione delle risorse umane e il rafforzamento delle politiche attive per il lavoro nel comparto formativo. Svolge funzioni di osservazione, supporto tecnico, proposta e confronto, con particolare attenzione alla valorizzazione del lavoro e delle competenze, alla trasparenza gestionale, alla sicurezza, e alla qualità dei percorsi educativi e professionali erogati.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE JOSEPH ZAMBITO

“L’elezione della governance dell’EBiRFoP Sicilia segna un passaggio strategico per il rilancio della formazione professionale nella nostra Regione. È il risultato di un lavoro responsabile e condiviso tra le parti sociali. L’Ente sarà un motore operativo, la casa comune del dialogo sociale, non un organismo simbolico: uno strumento concreto per promuovere dignità del lavoro, trasparenza gestionale e qualità formativa.

DICHIARAZIONE DEL VICEPRESIDENTE NINNI PANZICA

“La costituzione dell’Ente Bilaterale rappresenta una scelta di visione. È il luogo in cui lavoratori e datori di lavoro, insieme, definiscono obiettivi comuni, strumenti di tutela e percorsi di valorizzazione delle competenze per i lavoratore della formazione professionale. Come organizzazioni sindacali, saremo parte attiva di un percorso che mette al centro il rispetto, la stabilità e il riconoscimento professionale di chi opera ogni giorno nella formazione.”

RINGRAZIAMENTO ISTITUZIONALE

L’Assemblea ha rivolto un ringraziamento particolare al Presidente nazionale di EBINFOP, Dott. Gabriele Albergoni, per il ruolo propulsivo e il coordinamento esercitato durante il processo di costituzione dell’Ente, nonché per il supporto costante fornito a tutte le fasi organizzative.