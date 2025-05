Bando “Sport e Periferie”, i consiglieri di Porto Empedocle: “occasione imperdibile”

I consiglieri comunali di opposizione Ersini, Traina, Di Francesco e Nuara annunciano di aver presentato ufficialmente una mozione per impegnare l’amministrazione comunale ad accedere al bando nazionale “Sport e Periferie”, un’opportunità concreta che consentirebbe di ottenere finanziamenti significativi per la riqualificazione del palazzetto dello sport “Hamel” e di tutte le strutture sportive cittadine.

“Questo bando mette a disposizione risorse economiche importanti, capaci di trasformare radicalmente il volto degli impianti sportivi della nostra città, restituendo spazi adeguati e sicuri per lo sport, la socialità e la crescita dei nostri giovani”, scrivono i consiglieri comunali. “Adesso non ci sono più scuse. È necessario che l’attuale amministrazione si attivi immediatamente, utilizzando questo strumento straordinario. Ancora una volta, come opposizione, siamo noi a tracciare una strada chiara per il rilancio della città, sopperendo a una carenza ormai cronica di visione e programmazione da parte della giunta in carica.Per troppo tempo abbiamo assistito a inerzia, mancanza di idee e incapacità di cogliere le opportunità che si presentano. Con questa mozione forniamo un indirizzo preciso e un’occasione concreta: spetta all’amministrazione dimostrare, finalmente, di saper lavorare per il bene della comunità.Noi continueremo a vigilare, a proporre e a lottare affinché Porto Empedocle non resti ancora una volta indietro”, hanno concluso.