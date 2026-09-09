Agrigento, al via i ripristini definitivi delle strade interessate dai lavori sulla rete idrica

Sono iniziati in città i ripristini definitivi delle strade interessate dai lavori sulla rete idrica, passaggio conclusivo del primo lotto dell’intervento complessivo.

“Si tratta di lavori già previsti e appaltati prima del nostro insediamento nell’ambito dell’opera complessiva. Non ci attribuiamo meriti che non sono nostri, il mio compito, come Sindaco, è seguire con attenzione l’andamento degli interventi e informare puntualmente gli agrigentini su dove e quando si lavorerà”, dichiara il sindaco Michele Sodano.

Gli interventi partiranno da via Crispi e proseguiranno in via Artemide, via Panoramica dei Templi, via La Malfa, via Scavo e via Manzoni. Successivamente i lavori interesseranno anche la zona a valle di via Manzoni e le aree adiacenti a via Crispi e via Demetra.

“L’avvio, già programmato, di questi lavori coincide purtroppo con la riapertura delle scuole. Sappiamo bene che non è il momento migliore e che qualche disagio sarà inevitabile. Per questo, dove possibile, invitiamo i cittadini a evitare le strade interessate nelle ore di punta e a utilizzare percorsi alternativi. Cercherò personalmente di comunicare ogni intervento con il massimo anticipo possibile, così da consentire agli agrigentini di organizzare al meglio i propri spostamenti. Chiedo alla cittadinanza un po’ di pazienza e qualche sacrificio, tenendo presente l’obiettivo finale, un servizio idrico migliore e, finalmente, l’acqua H24”, ha concluso il primo cittadino.