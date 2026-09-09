Catania

Fugge all’Alt dei Carabinieri e si disfa della droga: arrestato 20enne

La droga recuperata dai militari è stata posto sotto sequestro

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 20enne di nazionalità straniera per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo che si trovava in piazza Fiera a Strasatti, alla vista della pattuglia dei Carabinieri avvicinatasi a lui per un controllo, si dava alla fuga prendendo dalle proprie tasche 20 involucri di cellophane che gettava al fine di disfarsene.  I militari dell’Arma riuscivano però a raggiungerlo e bloccarlo recuperando gli involucri all’interno dei quali era contenuto stupefacente del tipo hashish del peso totale di circa 334 grammi, che veniva sottoposto a sequestro.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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