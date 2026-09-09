Porto Empedocle

Capitaneria, il capitano di fregata Agazio Tedesco lascia Porto Empedocle

Al suo posto arriva il Capitano di Fregata Sergio Maria Peluso, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Imperia.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Passaggio di consegne al Comando della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. Dopo due anni alla guida della Guardia Costiera empedoclina, il Capitano di Fregata Agazio Tedesco lascia il Comando per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso la Direzione Marittima di Reggio Calabria.
Al suo posto arriva il Capitano di Fregata Sergio Maria Peluso, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Imperia.
La cerimonia è in programma venerdì 11 settembre 2026 alle ore 11:00 presso il piazzale interno della Capitaneria di porto. Presenzierà la cerimonia il Direttore marittimo della Sicilia occidentale Contrammiraglio Michele Maltese, presenti le massime autorità civili, religiose e militari della provincia, unitamente ai Gonfaloni dei Comuni costieri ed i Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

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