Caso Crosta, niente dimissioni né rimozione: tolta solo la delega alla Polizia locale

Una soluzione intermedia. Diciamo più che altro “di comodo” per provare a disinnescare il “Caso” che da mediatico è divenuto politico e rischia di portare ad una frattura interna di Controcorrente. Il sindaco Michele Sodano, dopo aver risposto praticamente “picche” alle richieste da parte del leader del partito di rimuovere il suo vicesindaco, Giovanni Crosta, dalla giunta, ha scelto di fare un piccolo passo indietro che bisognerà capire quanto può salva “capra e cavoli”.

Con la determina sindacale numero 100 di oggi, infatti, l’amministrazione ha disposto una rimodulazione nell’assegnazione delle deleghe assessoriali. Il cambiamento principale e sostanziale riguarda appunto l’assessorato alla Polizia Municipale e alla sicurezza stradale. Questa specifica competenza, precedentemente affidata al vicesindaco Giovanni Crosta passa ora nelle mani dell’assessore Dario Cipolla. Crosta mantiene la gestione di Affari Legali e Generali, Trasparenza e Anticorruzione, Protezione Civile e i Rapporti con il Consiglio Comunale. L’assessore Dario Cipolla, affiancando la nuova carica al suo precedente pacchetto di competenze, gestirà la Polizia Municipale e la sicurezza stradale insieme a Innovazione e ricerca digitale, Sistemi Informativi, SUAP, Commercio, Industria, Artigianato e Mercati, Politiche Agricole, Servizi Elettorali e Demografici e Politiche Giovanili.

Tutte le altre deleghe rimangono invariate rispetto alla precedente assetto. Rimangono direttamente in capo al sindaco la gestione di Turismo, Cultura, Programmazione ed eventi, Rapporto con il Parco Archeologico, Cooperazione internazionale, Gemellaggi e Rapporti con i Quartieri.

Basterà per essere, come aveva auspicato La Vardera, “Controcorrente”? Questo non possiamo saperlo. Certo è che Sodano, a leggere quanto dichiara sui social, non sembra voler fare altro. “L’Amministrazione ha già avviato i dovuti controlli sulla presunta attività edilizia recente posta in essere sull’immobile di cui il vicesindaco è comproprietario, provvedendo a revocare la delega relativa alla Polizia Municipale, revoca di cui lo stesso ha condiviso l’opportunità. Linearità e trasparenza contraddistinguono questa Amministrazione, senza fraintendimenti o sotterfugi, con il rigore che ogni vicenda richiede”.