Agrigento

Agrigento, anziano cade in casa e rimane ferito: necessario l’intervento di 118 e Vigili del fuoco

Particolarmente complesse le operazioni di soccorso a causa delle difficoltà nel raggiungere con i mezzi l’abitazione dell’uomo nel cuore del centro storico di Agrigento

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Momenti di apprensione nel centro storico di Agrigento, dove i sanitari del 118, a bordo dell’ambulanza Alfa 11, e i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bagli per soccorrere un anziano rimasto ferito a seguito di una caduta mentre stava effettuando dei lavori sul terrazzo.

Particolarmente complesse le operazioni di soccorso a causa delle difficoltà nel raggiungere con i mezzi l’abitazione dell’uomo. I sanitari del 118, con il supporto dei Vigili del fuoco, hanno dovuto proseguire a piedi fino all’abitazione per raggiungere il ferito. L’anziano è stato quindi sistemato sulla barella e, una volta riportato in un punto accessibile ai mezzi di soccorso, è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le operazioni hanno richiesto particolare attenzione proprio per le caratteristiche e la conformazione del centro storico.

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