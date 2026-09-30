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Fugge alla vista dei Carabinieri, arrestato con il crack in bocca

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per “fuga pericolosa” e “uso personale di sostanze stupefacenti”.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un normale controllo alla circolazione stradale ma poi la fuga improvvisa alla vista dei Carabinieri ha fatto scattare un inseguimento tra le vie di Aci Catena, conclusosi con l’arresto del conducente di un’auto. 

In particolare, nel corso di un posto di controllo lungo una via trafficata del paese, i militari della Sezione Radiomobile di Acireale hanno scorto un’utilitaria con a bordo un 35enne acese, già conosciuto dagli operanti per pregressi problemi giudiziari e, dunque, hanno deciso di fermarlo. Alla vista della pattuglia, però, il conducente ha improvvisamente tentato di evitare il controllo, dandosi alla fuga.  Nonostante l’intimazione a fermarsi, l’automobilista ha proseguito la marcia a velocità sostenuta, effettuando pericolose manovre, zigzagando e introducendosi tra le vie del paese contromano, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada. L’inseguimento si è concluso poco dopo, quando i Carabinieri lo hanno raggiunto e sono riusciti a bloccarlo in sicurezza.  Considerata la condotta tenuta durante la fuga e ritendendo che potesse aver assunto droghe, i militari hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, scoprendo che il 35enne aveva nascosto in bocca 2 dosi di crack.  

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per “fuga pericolosa” e “uso personale di sostanze stupefacenti”.

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