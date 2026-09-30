Caro carburanti, sit-in dei pescatori e armatori di Porto Empedocle: “meglio fermarci”





La marineria di Porto Empedocle si è mobilitata questa mattina al molo Crispi, nell’ambito dello stato di agitazione proclamato dalla UIL e dalla UILA di Agrigento. Pescatori e armatori si sono ritrovati davanti alle imbarcazioni per portare all’attenzione delle istituzioni una situazione che rischia di compromettere seriamente la continuità dell’attività di pesca e, con essa, il futuro occupazionale ed economico di numerose famiglie.

“Tra caro carburante, mancato pagamento delle indennità relative al fermo biologico dello scorso anno e il peso crescente di norme e adempimenti che rendono sempre più difficile l’attività quotidiana del comparto noi non riusciamo più a portare avanti un peschereccio e quindi a questo punto meglio fermarci”, dichiara l’ormeggiatore Castronovo.

“Qualora la situazione dovesse perdurare, siamo anche disposti a non ritirare dalla Capitaneria di Porto i documenti delle imbarcazioni e valutare il disarmo”, aggiunge un altro ormeggiatore. “I costi sono troppi, e chiediamo almeno che il prezzo del carburante venga abbassato”.

A seguito della mobilitazione, la delegazione della marineria, insieme a UIL e UILA di Agrigento, è stata ricevuta dal Sindaco di Porto Empedocle. “Nel corso dell’incontro abbiamo rappresentato con chiarezza le difficoltà che stanno mettendo a rischio la continuità dell’attività di pesca e la sostenibilità economica di tante famiglie”, si legge in una nota a firma di Gero Acquisto, Segretario Generale della UIL di Agrigento. “Abbiamo condiviso un percorso e stabilito come procedere nei prossimi giorni, con l’obiettivo di portare le nostre istanze ai tavoli istituzionali competenti e ottenere risposte concrete. La mobilitazione prosegue. La marineria di Porto Empedocle chiede attenzione, confronto e risposte concrete”, conclude Acquisto della Uil.