Oltre 300 grammi di cocaina nascosti nel vano motore: arrestati due giovani 

Un posto di controllo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e la scoperta di sostanza stupefacente, nascosta all’interno del vano motore dell’auto, hanno fatto scattare l’arresto di due giovani di Licata.

Impiegati in un servizio, in orario notturno, di contrasto all’illegalità diffusa, i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo un’autovettura sulla quale viaggiavano due giovani, un 24enne trovato alla guida unitamente ad un passeggero di 20 anni. Durante le fasi iniziali dell’identificazione entrambi i giovani hanno assunto un atteggiamento insofferente al controllo rispondendo in maniera vaga alle domande dei Carabinieri. Gli operanti hanno comunque avviato le attività di ricerca che hanno permesso di recuperare, all’interno del vano motore, ben occultato e coperto dalle plastiche, un involucro in cellophane sottovuoto contenente oltre 300 grammi di cocaina. La quantità dello stupefacente e le modalità con cui era stato confezionato e nascosto hanno portato i militari a ritenere che fosse destinato evidentemente alla cessione a terzi e non all’uso personale. La cocaina è stata quindi sottoposta a sequestro.

I Carabinieri hanno arrestato i due giovani per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso”, e li hanno posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.