Agrigento, attesa per il concerto di Giusy Ferreri

Giusy Ferreri, una delle artiste più acclamate degli ultimi anni, protagonista incontrastata delle ultime estati con brani come “Roma-Bangkok” ed “Amore e capoeira”, in concerto questa sera a partire dalle 22 nel centro di Agrigento.

Lo spettacolo, si inserisce nelle celebrazioni della Festa di San Calogero, è stato reso possibile dal sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, del Parco Archeologico Valle dei Templi e del Comune di Agrigento.

Ad organizzare la Pro Loco di Agrigento con il supporto della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi.

“Agrigento continua il percorso già intrapreso dei grandi eventi in piazza – dichiara Costantino Ciulla, assessore comunale alla Cultura, al Turismo e ai Grandi Eventi -. Questo evento, oltre ad arricchire le celebrazioni in onore di San Calogero, una delle ricorrenze più sentite dalla città, tanto da essere stata inserita nel calendario regionale tra gli eventi in Sicilia di grande richiamo turistico, rappresenta un’occasione per accreditare ulteriormente Agrigento come una destinazione turistica ricca di eventi ed attrattive. È doveroso ringraziare particolarmente l’assessorato al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, guidato dall’On. Elvira Amata, per questa ennesima testimonianza di affetto ed attenzione nei confronti della Capitale Italiana della Cultura 2025. Ringrazio, inoltre, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi che ha destinato un cospicuo contributo per i festeggiamenti”.