Agrigento, auto contro guardrail: conducente in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 640 tra i territori di Agrigento e Favara. Il sinistro sarebbe autonomo. Il conducente di una Ford Focus, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il guardrail.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i soccorsi. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso. Non è in gravi condizioni. Ad operare per i rilievi sono stati gli agenti della polizia stradale.