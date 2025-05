Fuga di gas durante i lavori in via Taglialavoro, delimitata l’area ed evacuate alcune attività commerciali

Fuga di gas in via Cesare battisti ad Agrigento. Durante dei lavori di manutenzione effettuati da Aica, per errore è stato tranciato un tubo della conduttura del gas, causandone una copiosa fuoriuscita. Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato la conduttura per riparare il danno e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le tre volanti della Polizia che hanno cinturato la zona. Nella zona non vi sono abitazioni ma solo esercizi commerciali chiusi al momento. Sono state allontanate 5 auto per evitare danni.