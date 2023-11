Agrigento, bimbo rimane bloccato in auto: salvato dai vigili del fuoco 

Preme casualmente il telecomando dell’automobile e rimane intrappolato all’interno dell’abitacolo davanti gli occhi increduli di mamma e papà. Si sono vissuti momenti di panico in via San Vito, nel centro di Agrigento. Un bambino di pochi mesi è rimasto per alcuni minuti bloccato in auto. Il bimbo era stato sistemato dai genitori sul seggiolone nel sedile posteriore del veicolo quando, giocando con le chiavi, ha premuto involontariamente la chiusura centralizzata.

Papà e mamma hanno così immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. I pompieri, con la rottura accompagnata del finestrino, sono riusciti a salvare il bimbo e liberarlo. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari.