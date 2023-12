Agrigento, brucia l’auto di una donna: indagini 

Notte di fuoco ad Agrigento. Un rogo la cui natura è ancora da accertare ha distrutto l’automobile di proprietà di una sessantunenne, ma in uso alla figlia quarantenne, in via Graceffo nella zona dello stadio Esseneto. Le fiamme hanno carbonizzato la Toyota Yaris che si trovava parcheggiata a poca distanza dall’abitazione della donna.

Lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti. Non è ancora chiara la natura del rogo ma non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa. Gli investigatori hanno già sentito la proprietaria del veicolo. Il danno non è coperto da assicurazione.