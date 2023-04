Agrigento, Cantone e Piparo nuovi assessori della giunta Miccichè 

Carmelo Cantone e Gerlando Piparo entrano nella giunta del sindaco Francesco Miccichè. Al primo, in quota Forza Italia, sono state assegnate le deleghe alla Polizia Municipale, alle Attività Produttive ed alle Imprese turistiche. Piparo, in quota Fratelli d’Italia, avrà le deleghe al piano regolatore e allo sport. Il giuramento è avvenuto questa mattina al municipio alla presenza del sindaco Franco Miccichè, del segretario generale Maria Concetta Floresta.

“Due nuovi assessori che vanno ad arricchire la mia giunta che finalmente è completa. Ognuno per il settore che andrà a ricoprire penso che sia una scelta ottima ed equilibrata e anche di qualità,” ha dichiarato il primo cittadino. I due nuovi assessori subentrano ai dimissionari Francesco Picarella e Roberta Lala.

“Desidero ringraziare innanzitutto il Sindaco Franco Miccichè per avermi conferito il prestigioso incarico di Assessore della sua Giunta della quale da oggi mi onoro di farne parte. Mi sia consentito altresì di esprimere sentimenti di gratitudine al mio partito Forza Italia nelle persone dell’On. Riccardo Gallo e del presidente provinciale On. Margherita La Rocca Ruvolo, per la fiducia che hanno espresso nei miei confronti. Un ultimo e sentito grazie agli amici che da sempre mi sono vicini ed alla mia famiglia. Mi metterò subito al lavoro con spirito di servizio in favore della città, soprattutto alla luce dei prossimi importanti accadimenti che ci vedranno protagonisti a livello nazionale ed internazionale”, dichiara il neoassessore Carmelo Cantone che, durante la conferenza, ha annunciato le dimissioni da consigliere comunale per via della nomina del fratello a capo del consiglio di amministrazione di Aica, la società consortile che gestisce il servizio idrico in provincia. Per questo motivo Antonio Scinta, primo dei non eletti, entra in consiglio comunale.

“Inizieremo da subito a lavorare per dare le risposte alla città. Mi sono state affidate delle deleghe importanti, sport e urbanistica, e spero di lavorare con serietà. Non solo stadio Esseneto, anche la piscina comunale e gli altri impianti sportivi verranno attenzionati“, ha dichiarato il neo assessore in quota Fratelli d’Italia Piparo.