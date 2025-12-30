Agrigento Capitale della cultura, il prefetto Caccamo: “Si poteva fare di più” (vd)





“Si poteva fare di più. Questo è il mio commento. Non dico finalmente perchè sin dal mio insediamento ho voluto istituito una cabina di regia per poter coordinare e individuare i sostegni da poter dare alle attività.. Tra le prime riunioni che si sono svolte qui parlai al Presidente Schifani del problema delle infrastrutture. Se i turisti non sanno come arrivare ad Agrigento e chiaro che parte male la Capitale della cultura e sotto questo aspetto ho accolto il finanziamento di un milione e 300 mila euro stanziati dall’assessore alle infrastrutture per contrada Fauna per accorciare le distanze con i cittadini che arrivavano da Trapani per esempio. Ecco si poteva fare di più”. Queste le parole del Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, parlando dell’anno di Agrigento Capitale della cultura a margine dell’incontro che si è svolto in Prefettura con la stampa agrigentina.