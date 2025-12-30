Agrigento Capitale della cultura, il prefetto Caccamo: “Si poteva fare di più” (vd)
Nel bilancio di fine tracciato dal prefetto Caccamo anche uno sguardo alle attività che hanno riguardato Agrigento Capitale della cultura 2025
“Si poteva fare di più. Questo è il mio commento. Non dico finalmente perchè sin dal mio insediamento ho voluto istituito una cabina di regia per poter coordinare e individuare i sostegni da poter dare alle attività.. Tra le prime riunioni che si sono svolte qui parlai al Presidente Schifani del problema delle infrastrutture. Se i turisti non sanno come arrivare ad Agrigento e chiaro che parte male la Capitale della cultura e sotto questo aspetto ho accolto il finanziamento di un milione e 300 mila euro stanziati dall’assessore alle infrastrutture per contrada Fauna per accorciare le distanze con i cittadini che arrivavano da Trapani per esempio. Ecco si poteva fare di più”. Queste le parole del Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, parlando dell’anno di Agrigento Capitale della cultura a margine dell’incontro che si è svolto in Prefettura con la stampa agrigentina.