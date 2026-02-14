Picchia la moglie e colpisce con una bottiglia di vetro in testa il figlio, arrestato

Ha picchiato la moglie, con schiaffi al volto, e ha colpito con una bottiglia di vetro in testa uno dei figli minorenni che era intervenuto in soccorso della madre. E’ l’accusa contestata a un 50enne che è stato arrestato da carabinieri di Baucina per maltrattamenti in famiglia.

La donna e il ragazzo stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Il minorenne è stato giudicato guaribile in 20 giorni. Il gip ha convalidato l’arresto del 50enne e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime, con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.