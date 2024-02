Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 protagonista alla Bit di Milano: le interviste

L’offerta turistica siciliana ruota attorno ad Agrigento Capitale della Cultura 2025. Lo ha sancito l’eccezionale vetrina che alla BIT di Milano lo stand della Regione Siciliana le ha voluto dedicare, aggiungendo alla grande agorà e alle proiezioni delle magnifiche immagini del territorio, anche innumerevoli post-it con il suo logo di rimando all’imperdibile appuntamento del prossimo anno.

L’esperienza della Borsa internazionale del Turismo e del “Fuori BIT”, al secondo piano del Palazzo dei Giureconsulti ,è stata ulteriore conferma dell’interesse e del fascino che suscitano Agrigento e il suo hinterland, dalla Costa del Mito alle aree interne.

Il pubblico di piazza del Duomo ha applaudito i Four on SIX e gli artisti della Savatteri produzioni. Innumerevoli sono state le richieste di informazioni presso il desk della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. Degustazioni e deliziosi gadget sono riusciti a portare a Milano sapori e profumi del territorio. Al “Fuori fiera” è arrivato per un saluto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.Sono intervenuti la ministra del Turismo Daniela Santanchè, l’assessore regionale del Turismo Elvira Amata, il deputato nazionale Lillo Pisano. Con il sindaco e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Francesco Miccichè, a presentare Agrigento, l’assessore alla Cultura, al Turismo e ai Grandi Eventi, Costantino Ciulla, e l’amministratore della DMO, Fabrizio La Gaipa