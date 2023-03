Agrigento, carabinieri e chiesa uniti contro la droga: “Giovani, aprite gli occhi”

Droga e alcol tra i giovani. Si è svolto questo pomeriggio, nella sala convegni della Parrocchia Nuova Sacro Cuore di Gesù di Agrigento, un incontro promosso dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e dal Comando provinciale dei Carabinieri.

“Un’iniziativa che ci porta a parlare di legalità e ai rischi collegati ad alcol e droga – ha detto don Mario Sorce – L’età di coloro che consumano sostanze stupefacenti si è notevolmente abbassata e questo è gravissimo. Bisogna alzare l’attenzione”.

Tanti i ragazzi, accompagnati dalle famiglie, che hanno preso parte al dibattito su un binomio sempre più letale soprattutto nelle fasce più giovani della città.

“Non potevamo dire di no alla proposta della chiesa – commenta il colonnello Vittorio Stingo – Un momento di dialogo fatto per la città di Agrigento ma soprattutto per i nostri ragazzi. Sentiamo il dovere di aprirgli gli occhi su quello che i ragazzi pensano possa essere un problema dell’adesso, un puro divertimento, e fargli capire quanto drammatico possa diventare il loro futuro qualora diventassero dipendenti da sostanze stupefacenti”.