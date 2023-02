Agrigento, da Sapori Divini si festeggia il divorzio

Molti vedono la fine di un matrimonio come una sconfitta, una perdita personale, e si ha la paura del giudizio e del pettegolezzo della gente. E poi invece c’è chi vede nel divorzio la rinascita. Da oggi anche ad Agrigento sarà possibile festeggiare il divorzio. L’idea è stata lanciata dal ristorante “Sapori Divini” che ha deciso di organizzare dei veri e proprio party con dei menù pensati sul momento e tanto intrattenimento.

“La vita continua”, dichiara Elio Castaldo proprietario del locale. “Può sembrare inusuale ed è vero, però vogliamo dare una spinta a tutte quelle persone che si chiudono in se stesse appena finisce l’amore. E’ vero ci sono i problemi, tanti, ma si deve avere la forza di rialzarsi. Organizzare un evento non deve essere inteso come la felicità di divorziarsi ma rimettersi in gioco e prendersi la vita in mano”, continua il proprietario di Sapori Divini che da qualche giorno è entrato a far parte di un’associazione Lgtb. “Noi apriamo le porte a tutti, senza distinzioni di sesso e di colore, siamo tutti uguali”.

È stata Christine Gallagher, nel 2006, a dare il via alla tendenza, scrivendo, nel 2006, un vero e proprio manuale per una efficace organizzazione dei party di divorzio.