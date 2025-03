Agrigento, due casi di scabbia alla scuola elementare Anna Frank

Due casi di scabbia alla scuola elementare Anna Frank di via Mazzini ad Agrigento . Si tratta di due fratellini, che frequentano lo stesso plesso ma aule diverse, che hanno contratto il virus; uno dei due dopo una febbre alta è stato portato dai genitori all’ospedale di Agrigento dove i medici hanno accertato purtroppo il caso di scabbia.

Caso che ha mandato in allarme molti genitori per la mancata comunicazione da parte del dirigente scolastico. Pare che per domani 28 marzo a termine delle lezioni sia prevista la disinfestazione dell’istituto scolastico. Per l’Asp non è prevista la chiusura della scuola in quanto, nella circostanza, va isolato solo il caso specifico che dovrà rimanere a casa.