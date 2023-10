Agrigento e la Ztl in via Atenea, multati 2.500 automobilisti in otto mesi 

Sono 2.500 gli automobilisti sanzionati negli ultimi otto mesi per aver violato la zona a traffico limitato in via Atenea, nel centro di Agrigento. Il report della polizia locale fotografa un dato in costante aumento e che ha toccato il suo massimo picco nel mese di Agosto quando sono state 400 le contravvenzioni elevate. Gli automobilisti indisciplinati, perlopiù turisti che utilizzano auto a noleggio, si sono visti recapitare una multa di 96 euro che può essere ridotta qualora venisse pagata entro cinque giorni.