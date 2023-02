Agrigento e movida violenta, niente stretta sugli orari; il Prefetto: “serve collaborazione”

Si è svolto questa mattina in Prefettura ad Agrigento il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per discutere sui due gravissimi episodi di violenza che sono verificati in via Pirandello e le molestie con aggressione a titolare e dipendente di locale della via Atenea. Non è prevista una nuova “stretta” sulla movida.

“Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine che oltre a identificare i protagonisti delle risse li hanno denunciati, ma serve maggiore collaborazione dei cittadini e anche degli esercenti commerciali”, dichiara il prefetto Cocciufa.

Rimane in vigore l’ordinanza con la chiusura dei locali alle 2, e lo stop alla diffusione della musica e alla somministrazione degli alcolici da mezzanotte. S’è deciso di ripristinare le telecamere attualmente non funzionanti, e nell’arco di due mesi, ne verranno installate delle altre per monitorare l’intera area del centro cittadino, dove sono presenti i locali della movida.

Al tavolo del prefetto, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, sono stati invitati anche i rappresentanti dell’azienda sanitaria provinciale e della curia.