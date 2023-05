Agrigento, ecco dove trovare l’Azalea della ricerca per la Festa della mamma

In occasione della Festa della mamma, l’Azalea della ricerca di Fondazione Airc torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Domenica prossima ad Agrigento ci saranno dei punti in città dove le azalee saranno distribuite e cioè: Piazza Cavour; San Leone lungomare Falcone-Bosellino di fronte al ristorante Il Molo; Chiesa di Santa Rosa Villaggio Mosè e la Chiesa di San Gregorio.

Dal 1984, anno della prima edizione, l’Azalea della ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.

“La forza delle donne” è il messaggio che si vuole trasmettere con l’Azalea della Ricerca. Una forza che parte dalla ricerca e arriva alle pazienti, attraverso il sostegno delle persone che se ne prendono cura.

Scopri tutti i modi con cui puoi dare forza alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne nel sito dedicato all’Azalea della Ricerca.