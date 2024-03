Agrigento, ecco il bando per gestire lo stadio Esseneto: affidamento per 5 anni  

Lo stadio Esseneto in gestione per cinque anni con opzione rinnovabile per altri due. Il Comune di Agrigento ha pubblicato l’avviso di gara a evidenza pubblica con cui affiderà l’impianto sportivo. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere recapitate entro la giornata di lunedì 8 aprile. La gara d’appalto sarà invece espletata giovedì 11 aprile. Lo stadio Esseneto, dunque, non sarà più gestito dal Comune ma verrà affidato direttamente a chi si aggiudicherà la gara.

Apprezzamento a seguito dell’avvio della procedura di affidamento dello stadio Esseneto esprime il sindaco, Francesco Miccichè, che afferma: “Si tratta di un’occasione di riqualificazione e di rilancio di una infrastruttura di rilievo nel territorio cittadino. Sono fiducioso che la gestione affidata ai privati garantirà stabilità e costanza nella cura e nella manutenzione, a vantaggio dei cittadini e dei tifosi”.

E l’assessore con delega all’Impiantistica sportiva, Gerlando Piparo, sottolinea: “La pubblicazione del bando è un altro tassello fondamentale per il rilancio strutturale degli impianti sportivi ad Agrigento”.

CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO

A poter ottenere la concessione sono solo Federazioni Sportive, Enti, Associazioni sportive e Società che perseguano finalità sociali nell’ambito dello Sport. L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il canone annuo di concessione è 18 mila euro.

LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Per la valutazione dell’offerta tecnica si assegneranno i seguenti punteggi: fino a 10 punti a giudizio tecnico/discrezionale insindacabile della Commissione giudicatrice secondo i seguenti coefficienti da porre in relazione con i giudizi sintetici; 2 punti per ciascun anno di sede nella città di Agrigento fino ad un massimo di 10 ad Enti, Federazioni Sportive, Società e Associazioni che hanno sede ed operano nella città di Agrigento; 6 punti per attività nel settore giovanile; 1 punto per ciascun evento relativo ad attività sportive e sociali a titolo gratuito promosse dall’A.C. fino ad un massimo di 2 punti; 1 punto per ciascun evento relativo ad attività sportive a titolo gratuito promosse da scuole fino ad un massimo di 2 punti; il maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale FIGC; Organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse nazionale o internazionale diverse dai campionati FIGC negli ultimi 10 anni; Enti, Federazioni Sportive, Società e Associazioni che abbiano tra i propri collaboratori professionali con contratto a norma di legge, istruttori in possesso di Laurea in Scienze Motorie o allenatori in possesso dell’attestato di superamento del corso per allenatori del Settore Giovanile rilasciato dalla F.I.G.C. e leghe minori in essa rientranti; Per l’iscrizione e la partecipazione a campionati nazionali di Calcio FIGC e leghe minori in essa rientranti.