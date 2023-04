Agrigento, esplosivo e munizioni della II guerra mondiale in abitazione 

Un vero e proprio arsenale è stato rinvenuto in un’abitazione disabitata in contrada San Benedetto, alla zona industriale di Agrigento. Si tratta di residuati bellici risalenti alla seconda guerra mondiale. A fare la scoperta è stato un cittadino che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara e gli artificieri.

All’interno della casa, appartenuta ad un ingegnere deceduto tre anni fa, è stato rinvenuto di tutto: una mina antiuomo, una trappola a percussione, esplosivo, 77 accenditori, 16 detonatori, circa 1 chilo di munizioni. Tutto il materiale è stato portato in una zona sicura e fatto brillare in contrada “Piano Bisaccia”, in un terreno isolato. Al via le indagini per capire come tutto questo esplosivo possa essere finito in una casa privata.